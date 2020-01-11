Gelişen ülke paralarının dolar karşısında değer kaybetmesi bekleniyor

Reuters’ın gelişmekte olan piyasa para birimlerine yönelik düzenlediği ankette bu ülkelerin para birimlerinin 2020’de dolara karşı değer kaybedeceği ve 2019 sonunda yaşanan kısa süreli yükselişin sona ereceği öngörülüyor.
Reuters anketine göre liranın 12 ay sonra dolar karşısında yüzde 9 değer kaybederek 6.40’a yükselmesi bekleniyor.
Ankette lira tahmini veren 20’den fazla kurumun tahminlerinin medyanına göre dolar/TL’nin bir ay sonra 5.97, üç ay sonra 6, altı ay sonra 6.15, 12 ay sonra ise 6.40 olması bekleniyor.
Kasım anketinde dolar/TL’nin 12 ay sonra 6.42 seviyesinde olması bekleniyordu.
Geride bıraktığımız yıl yatırımcıları güvenli limanlara yönlendiren ve gelişmekte olan piyasaları zor durumda bırakan ABD-Çin ticaret savaşının gölgesinde geçti.
Gelişmekte olan önemli para birimleri 2019’un son çeyreğinde Washington ve Beijing arasındaki gerilim nedeniyle yükseliş gösterseler de ABD-İran gerilimi halihazırda bu duruma bir son vermiş durumda.
Merkez Bankası’nın (MB) düzenlediği ankette de 12 ay sonrası için dolar/TL için 6.43 seviyesinin beklendiği açıklanmıştı.