‘Gelirsem iktidardan düşerim’: Katar emirinin Türkiye ziyareti iptal

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iftar davetini iptal etti.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, Katar emirinin bu kararının sebebi olarak, El Sani’nin yurt dışına çıktığı anda iktidardan devrilecek olması ve ülkesine geri dönemeyecek olması öne sürüldü.

El Sani, geçen gün ABD Başkanı Donald Trump’ın davetini de geri çevirmişti.

Aynı şekilde Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani​ de “Emir, ülkesi abluka altındayken ülkeden ayrılmayacak” demişti.

Hafta başında Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesi Katar’ı ‘teröre destek olduğu’ gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığını duyurmuştu. Ablukaya ilk gün Yemen, Maldivler ve Libya, son olarak Ürdün, Moritanya, Cibuti ve Komor Adaları da katılmıştı.