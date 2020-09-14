Gelir İdaresi: Özel okul ücretlerinde KDV farkı veliye geri ödenecek

Gelir İdaresi Başkanlığı 1 Eylül itibariyle yüzde 8’den yüzde 1’e indirilen özel okul ücretlerindeki KDV’nin fatura kesilmiş olsa bile veliye geri ödeneceğine dair görüş verdi.

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Eğitim-öğretim ücretlerinde KDV 1 Eylül’den 30 Haziran 2021’e kadar yüzde 1’e çekilmişti.

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Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi, Özel Okullar Derneği’nin sorusu üzerine kurumlara bir açıklama gönderdi.

Açıklamada aradaki yüzde 7’lik KDV farkının alıcılara iadesinin gider pusulası düzenlenerek yapılmasının mümkün olduğu bildirildi.

Okullar gider pusulasındaki KDV tutarını belgenin düzenlenip alıcıya iadenin yapıldığı dönemde indirim konusu yapılabilecek.

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Ancak Gelir İdaresi görüşünde yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetlerde bu indirimin söz konusu olmayacağı kaydedildi.

Bu hizmetlerde pandemi nedeniyle KDV yıl sonuna kadar zaten yüzde 1 düzeyinde.