Gelir İdaresi başkanı, ‘e-haciz’de bankaları hedef gösterdi: Blokajı büyütüyorlar

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, e-haciz uygulamasında borçlunun tüm hesaplarının bloke edilmesinin söz konusu olmadığını, blokajı bankanın büyüttüğünü söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Dünya’dan Vahap Munyar’a konuşan Bayrakdar, ticaret ve sanayi odası başkanlarının e-hacizle ilgili, borç miktarından çok daha yüksek oradan blokaj yapıldığı yönündeki şikayetleri üzerine, uygulamayla ilgili bankaları hedef gösterdi.

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E-haciz uygulamasında, borçlu mükelleflerin mal varlıkları elektronik ortamda (banka hesabı vs.) haczediliyor.

Süresinde ödenmeyen amme alacaklarının vergi dairelerince cebren takip ve tahsil edildiğini vurgulayan Bayrakdar, takip ve tahsil işlemlerinin borçluya ödeme emri tebliği ile başladığını belirtti.

Bu tebliğde, borcun 15 gün içinde ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulması gerektiği, aksi halde ‘cebren’ tahsil olunacağı bildiriliyor.

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Bayrakdar, sonraki aşamada, borcun 15 gün içinde ödenmemesi halinde, haciz kararı alınarak borçlunun ‘borca yetecek tutarda’ mal varlığına haciz konduğunu ifade etti.

Mükellefin bankalar ve PTT’deki varlığının kamu alacağı tutarındaki kısmı için e-haciz bildirisinin elektronik ortamda tebliğ edildiğini kaydeden Bayrakdar, bu noktada bankaların uygulamasının devreye girdiğini belirtti.

Bayrakdar şöyle konuştu: “Bankalarca geliştirilmiş risk yönetim sistemlerinde, hakkında haciz gelmiş müşterilerini yüksek riskli görüp, bu müşterilerinin kredi borçlarını garanti altına almak için hesapları bloke edilebiliyor.”

Bayrakdar, bu durumda bankacılık sektörünün konuya çözüm üretmesi gerektiğini savundu.