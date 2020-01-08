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Yaramazlara biraz batar!

Gelir İdaresi başkan yardımcıları ile Milli Piyango genel müdürü görevden alındı

Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Ergin İçenli, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Çolak ile Milli Piyango (MP) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Çolak görevden alındı.

Fotoğraf: DHA

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan cumhurbaşkanı atama kararları uyarınca, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sadettin Parmaksız da görevden alınanlar arasında bulunuyor.

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Atama kararları kapsamında ayrıca; Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu mali yönetim ve dönüşüm genel müdür yardımcıları Murat Uğurlu, Ali Karatürk, Abdulkadir Bahadır Yıldız, Muhasebat Genel Müdür yardımcıları Zeki Balta ve Arif Yıldırım, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Edip Yılmaz, mülga sigortacılık genel müdür yardımcıları Gökhan Karasu ve Murat Kayacı, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Müfit Arberk ile Strateji Geliştirme Başkanı Ayşe Berrin Dikmelik de görevden alındı.

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