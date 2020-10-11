Gelinlik giydi, işyerinde sevgilisinin karşısına çıktı: ‘Ya hemen evleniriz ya da bu ilişki biter’

ABD’deki bir Target mağazasında sosyal medyada viral olan ilginç bir olay yaşandı. Gelinlikle mağazada çalışan sevgilisinin karşısına dikilen kadın “Ya hemen buracıkta evleniriz ya da bu ilişki biter” dedi.

Fotoğraflar: TikTok

Las Vegas kentinde yaşanan ve bir TikTok kullanıcısı tarafından görüntülenen olayda gelin yanında nikahı kıyması için bir pastör ve nedime olarak da bir arkadaşını getirdiğini söylüyor.

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Videoya çekildiğini fark eden gelin arkasına dönerek “Sonunda bu adamdan bağlılık sözü almaya çalışıyorum; ya evleniriz ya biter” diyor.

İki yıldır nişanlı olduğu anlaşılan çift beş milyondan fazla izlenen videoda daha sonra mağaza dışına çıkmak üzere yürümeye başlıyor.

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Bu esnada damat adayının “Birileri bana önceden haber verebilirdi” gibi bir şey mırıldandığı duyuluyor.

Çiftin nikahının yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.