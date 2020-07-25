Gelinini tüfekle vurdu, tilki sandığını söyledi

Bartın’da bahçesine tilki girdiğini sanıp tüfeğiyle ateş açan M.G. fasulye toplayan gelini G.G.’yi vurarak öldürdü.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Olay, Karahüseyinli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde oturan ailenin bahçesinde bulunan kümesteki üç tavuğu tilki öldürdü.

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Emekli madenci M.G., mısır ve fasulye ekili bahçeden ses gelmesi üzerine av tüfeğini aldı.

İddiaya göre, bahçeye tilki girdiğini zanneden M.G. (67), evinin balkonuna çıkarak av tüfeği ile iki el ateş etti. O sırada bahçede fasulye toplayan G.G. (31) ensesine isabet eden saçmalarla kanlar içinde kaldı.

M.G., gelinini vurduğunu fark edince 112 Acil’e haber verdi. Köye gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde iki çocuk annesi G.G.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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G.G.’nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.