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Gelin ve damadın takıları kavga çıkardı, bir kişi bıçaklandı

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Kağıthane’deki düğünde gelin ve damat tarafı takı töreni sonrası birbirine girdi, bir kişi bıçaklandı.

Fotoğraf: DHA

Kağıthane Belediyesi Evlendirme Dairesi Sadabah Nikah Dairesi’nde bugün saat 16.30 sıralarında kıyılan nikahın ardından takı törenine geçildi.

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Tören sonrası gelinin annesi, fotoğraf çektirileceği gerekçesiyle damat ve gelinin üzerindeki takıları toplayarak çantasına koydu. Ancak damadın annesi duruma tepki gösterdi.

İki anne arasında tartışma akrabaların da dahil olmasıyla büyüdü. Tartışma sırasında bir kişi gelinin kuzeni İbrahim Ateş’i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Ateş, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin peşinde.

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