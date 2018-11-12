Gelin arabasının önünü bu sefer polis kesti: Hollanda’da düğün konvoyuna binlerce avro ceza

Hollanda’da ‘Türk usulü’ düğün konvoyuna binlerce avro trafik cezası kesildi.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre Türkiyeli bir çift düğün konvoyu oluşturarak Lahey’de tur attı.

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Böyle bir şeye alışkın olmayan Hollandalılar durumu polise şikayet etti.

Bunun üzerine gelin arabasının önü Wassenaar kasabası yakınlarında kesildi.

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15 araçtan oluşan konvoydaki bütün sürücülere farklı suçlardan ayrı ayrı ceza kesildi. Bu suçlar arasında ‘kırmızı ışıkta geçme,’ ‘gereksiz yere sol şerit ihlali,’ ‘hiç gereği yokken dörtlüleri yakma,’ ‘zorunlu olmadığı halde korna çalma’ gibi suçlar da bulunuyor.

Bu cezaların her biri 140 ile 370 avro arasında değişiyor.