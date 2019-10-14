‘Gelin arabası’ karakola: Zorla evlendirilecek çocuk son anda kurtarıldı

İstanbul’da ailesinin zorla evlendirmek istediği 17 yaşındaki çocuk, arkadaşının ihbarı sayesinde son anda ‘gelin’ olmaktan kurtuldu.

Temsili fotoğraf

Sultangazi ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki A.Ö., yıllar sonra ailesinin zorla imam nikahı kıydığı 21 yaşındaki İ.D.’yle resmen evlendirilmek istendi. A.Ö., durumu arkadaşına anlattı. Arkadaşı da polisten yardım istedi.

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Sivil polisler, düğün günü salonun önüne giderek kalabalığı taşkınlık yapmamaları amacıyla dağıttı. Zorlan evlendirilen kız ile erkek ise düğün arabasıyla karakola götürüldü.

A.Ö.’nün arkadaşına evlenmek istemediğini, okuyup meslek sahibi olmak istediğini ancak ailesinin kendisini zorla evlendirdiğini söylediği öğrenildi.

Ailesi yalan söylemiş

Emniyetteki ifadelere göre çocuk, henüz 15 yaşındayken zorla imam nikahı kıyıldı. A.Ö., dört ay önce polisten yardım isteyince yurda yerleştirildi. Ancak ailesinin zorla evlendirilmeyeceği yönünde söz vermesinin ardından yurttan ayrıldı. A.Ö. yeniden yurda yerleştirilirken, anne ve iki amca hakkında işlem başlatıldı.