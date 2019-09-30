Gelin almaya TIR çekicisiyle gitti

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, TIR şoförü Emre Gündoğdu, evleneceği Elif Karaağaç’ı evinden almaya kullandığı aracın çekicisiyle gitti.

Fotoğraf: DHA

Baba mesleği olan TIR şoförlüğünü 12 yıldır sürdürdüğünü ifade eden Gündoğdu, dünkü düğün öncesinde süslenen TIR çekicisiyle gelin evine gitti. Mahallenin şaşkın bakışları arasında Elif Karaağaç’ı araca bindiren Gündoğdu, ilçe turu attıktan sonra düğün salonunun yolunu tuttu.

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Gündoğdu şunları söyledi: “Şoförlük baba mesleğim. Rahmetli babam 55 yıl şoförlük yapmış. Ben de 12 yıldan beri aynı mesleği yapıyorum. Babam düğünümü göremedi ama onu ve çok sevdiği mesleğini düğünümde görmek için böyle bir şey yapmak istedim. Gelin almaya çalıştığım TIR’ın çekicisiyle gittim. Arkadaşlarım ve babamın arkadaşları da bana eşlik etti. Görenler hem çok şaşırdı hem de ilçede çok sevilen babamı yad ettiğim için beni tebrik etti.”

Elif Karaağaç ise “Söz konusu Emre olunca şaşkınlığımız uzun sürmedi. Emre her şeyi ile farklı bir çocuk. Ben de onun bu farklılığını sevdim zaten. Gelin arabası yapılan koskoca TIR çekicisine binmek zor oldu ama benim gibi güzel bir gelini de çekmek ancak bir TIR çekisiyle olurdu” diye espri yaptı.

