Gelin 20 yaş altına getirilen kısıtlama engeline takılınca valinin özel izniyle evlendiler

Antalya’da yaşayan ve nisan ayında evlenmeyi planlayan 19 yaşındaki Aslınur Gümüş ve 24 yaşındaki Nedim Kütük, 3 Nisan’da 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlenemedi. Çift, sosyal medyadan ulaştıkları Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun özel izniyle bugün evlendi.

Fotoğraf: DHA

Kepez ilçesinde yaşayan şoför Kütük ve Muratpaşa ilçesinde oturan Gümüş geçen yıl aralık ayında nişanlandı. Düğün planı corona virüsüyle mücadele önlemine takılınca bir süre bekledi. Süreç uzayınca Kütük, Twitter’da valiyi etiketleyerek şöyle yazdı: “Sizden başka çaremiz kalmadı sayın valim, lütfen yardımcı olun. Nikah dairesi, izinli yazılı belge istiyor. Nişanlımın yaşı 19 olduğu için, lütfen artık yardım edin nikahımızı yapalım. Saygıdeğer valim evlenmek istiyoruz.”

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Vali Karaloğlu ise “Arkadaşlar sizi arayacak” karşılığını vererek, iki gencin evlilik işlemlerini yapabilmesi için yaş sınırına takılan Gümüş için bir günlük özel izin verdi.

Muratpaşa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ‘evlendirme’ amaçlı seyahat izin belgesini alan gençler, sabah nikah evrakını hazırladı, öğleden sonra da nikah masasına oturdu. Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak az sayıda kişinin katılımıyla nikahları kıyılan gençler, Karaloğlu ile Muratpaşa Kaymakamlığı’na teşekkür etti.

Nişanlısının sosyal medyadan ulaştığı Karaloğlu’dan beş dakika sonra yanıt geldiğini söyleyen Gümüş, “Çok mutluyuz. Validen bize çok güzel bir düğün hediyesi oldu” ifadelerini kullandı.