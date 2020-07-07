Gelibolu’da tarlaları yanan köylüler: Emeklerimize yazık oldu

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınında ekili tarım alanları zaran gören köylüler, ‘ekili buğdaylarının kalmadığını’ belirterek, “Emeklerimize yazık oldu” dedi.

Fotoğraflar: AA

Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde, Ilgardere, Kumköy ve Yalova köyleri yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle dün akşam üstü yangın çıkmıştı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını, 450 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Alevlerin sardığı ormanlık alanların yanısıra köylülerin ekili ve hasat yapılacak tarlaları da zarar gördü. Dumanların etkisini yitirdiği bölgede yanan ağaçlar ve buğday tarlalarında günün ağarmasıyla yangının verdiği zarar ortaya çıktı.

‘Rekor verim bekliyorduk’

Kumköy’de, yangında buğday tarlasının yandığını gözyaşı dökerek anlatan Fatma Gülen, şöyle konuştu: “Yangın buğday tarlamızı yaktı, çok üzgünüm. Çok kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Yanan tarlamızın sigortası da yoktu. Allah’a şükür canımıza bir şey olmadı. Buğday tarlamızdan rekor verim bekliyorduk. Emeklerimize yazık oldu.”

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Kumköy’de yaşayan 78 yaşındaki Osman Taş da önceki yıllarda köylerinde büyük orman yangınları çıktığını ancak bu kadar zarar vermediğini belirterek, “Geçmiş yıllarda yangın gördük ama bunun gibi zarar vereni görmedik. Ekili buğdayımız hiç kalmadı, hepsi yandı. Böyle dağınık yangın hiç görmedik” ifadelerini kullandı.