Gelibolu’da orman yangını

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Fotoğraf: DHA

Gelibolu’ya bağlı Sütlüce köyü yakınlarında ormanlık alanda, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Alevlere söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş gazetecilere, Sütlüce köyü yakınlarında başlayan arazi ve orman yangınının, orman teşkilatının yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındığını söyledi.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

“Şu ana kadar çok şükür bir can kaybımız yok. Bir miktar arazi ve ağaç kaybımız var. Ekipler bunun büyüklüğünü ölçüyorlar. Köyü tehdit eden bir durum söz konusu değil, yangın ilk başladığında biraz sıkıntı vardı ancak şu an itibarıyla böyle bir durum yok. Yangın tamamen kontrol altına alındı, bir sıkıntı gözükmüyor. Yangına bir uçak, altı helikopter, 11 arazöz, üç ilk müdahale aracı, beş su ikmal aracı, bir dozer, dört hizmet aracı, bir treyler, üç itfaiye aracı ve 75 personelle müdahale edildi.“