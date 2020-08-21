Geleneksel Çin kıyafeti hanfunun minyatür versiyonlarını kediler için yapıyor

Çin’in Hunan bölgesinde yaşayan Wu Qiuqiao geleneksel kıyafet hanfunun minyatür versiyonlarını kediler için yapıyor.

Fotoğraflar: Daily China

26 yaşındaki Qiuqiao geçen yıl editörlük mesleğini bırakıp evinde hanfu tasarımları yapmaya başlamış.

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Kısa sürede talep görmeye başlayan kıyafetler sayesinde şimdi ayda 70 bin liranın üzerinde para kazanıyor. Kedi hanfuları 500 liraya satılıyor.

Kedisi Liu Liu her bi kıyafet tasarlanırken sahibine modellik yapıyor. Yeni tasarımların tanıtımı için de Liu Liu kamera karşısına geçiyor. Karşılığında da yeni kıyafetler ve ödül mamaları alıyor.

Tasarımcı sevdiği işi yapabildiği ve bu kadar ilgi gördüğü için çok mutlu olduğunu belirtti.