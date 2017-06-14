‘Gelenek’ bozulmadı: Göztepe’yi Süper Lig’e çıkaran Yılmaz Vural’la yollar ayrıldı 

TFF 1’inci Lig play-off finalinde Eskişehirspor’u penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup ederek 14 yıl sonra Süper Lig’e dönen Göztepe’de teknik direktör Yılmaz Vural’la yollar ayrıldı.

Bein Sports’un haberine göre Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Vural’la devam etmeyeceklerini açıkladı.

Doğan Haber Ajansı, tecrübeli teknik direktörün talep ettiği ücretle yönetimin önerisi arasında büyük fark olduğunu öne sürdü.

Göztepe’de teknik direktör Okan Buruk’la yolların ayrılmasının ardından 21 Mart 2017’de göreve getirilen Vural, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 12 maçta yedi galibiyet, dört mağlubiyet ve bir beraberlik aldı.

İzmir ekibinde teknik direktörlük için Osmanlıspor’dan ayrılan Hamza Hamzaoğlu ve son olarak Gaziantepspor’u çalıştıran İbrahim Üzülmez’in adı geçiyor.

TFF 1’inci Lig’i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig biletini alan Yeni Malatyaspor’da da teknik direktör İrfan Buz’la devam edilmemişti.