Gelenek bozulmadı: ‘Game of Thrones’un yeni bölümü internete sızdı

Merakla beklenen yedinci sezonu başlayan fenomen dizi ‘Game of Thrones’un, pazar gecesi yayınlanacak dördüncü bölümü internete sızdı.

Altı yıldır HBO’nun en çok izlenen dizilerinden ‘Game of Thrones’un yedinci sezonu 16 Temmuz’da izleyiciyle buluştu.

Önceki sezonlarında 10 bölüm olarak yayınlanan dizinin bu sezonu, yedi bölüm halinde yayınlanacak. Dizinin yedinci sezonunun Daenerys Targaryen’in Westeros’a varışı ve sonrasında yaşananlar etrafında şekillenmesi bekleniyor.

Bilgisayar korsanları, hafta başında dizinin henüz yayınlanmamış bir bölümünün senaryosunu çaldıklarını duyurmuştu.

‘The Spoils of War’ adlı bölüm, sosyal medya platformu Reddit’e yüklendi.

HBO, sızıntının siber saldırıyla ilgili olmadığını açıkladı.

Dizinin daha önceki sezonlarında da bazı bölümleri internete sızdırılmıştı.

‘Game of Thrones’ın dördüncü bölümünün Türkçe altyazısı, ‘resmi çevirmen eşekherif’ tarafından internet ortamına yüklendi ancak henüz görüntü kalitesi orijinal formatında değil.