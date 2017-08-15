‘Gelenek bozulmadı’: Başbakanlık yılın ilk altı ayında bütçesinin yüzde 80’ini tüketti

Başbakanlık yılın ilk altı ayında 1,5 milyarlık yıllık bütçesinin 1,3 milyarını harcadı.

BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre geçen yıl 1 milyar 91 milyon liralık ödenekle yıla başlayan ancak yıl sonuna kadar bunun 2.5 katı tutarında 2 milyar 438 milyon lira harcayan başbakanlık, bu yıl da ‘geleneği bozmadı.’

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Bütçesinin büyük bölümü örtülü ödenek harcamalarına giden başbakanlık, bu yıla 1 milyar 584 milyon liralık bütçeyle başladı ancak yılın ilk altı ayında bu miktarın yüzde 80,7’sine denk gelen 1 milyar 279 milyon lirayı harcadı.

En çok harcama referandum öncesi

Başbakanlığın hesaplarındaki en büyük şaşma mal ve hizmet alımlarında gözlendi. Bu kalem için ayrılan 875 milyon liranın yüzde 99,5’ine denk gelen 870 milyon 245 bin lira altı ayda tüketildi.

Bu kalemde bu yıl da hesabın tutmamasının nedeni olarak ‘zorunlu aktarmalar’ gösterildi, ancak harcamaların ayrıntısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

En çok mal ve hizmet alımı ise 181 milyon 470 bin lirayla nisan ayındaki referandum öncesi mart ayında yapıldı.

Cari transferlerin yüzde 81’i harcandı

Cari transferlerin yüzde 80,9’una karşılık gelen 291 milyon 732 bin lira ise ilk altı ayda harcandı.

Başbakanlık bu sapmanın nedenini, ‘kullanılacak ödeneklerin yılın hangi dönemine rastlayacağının önceden kestirilememesi’ olarak açıkladı.

Cari transferlerde en çok harcama 120 milyon lirayla şubatta gözlendi.

Haziran harcaması da 109 milyon lira olurken, yıl sonuna kadar 1,875 milyar lira harcamayı planlanan başbakanlığın bu hedefinin tutması olası görünmüyor.