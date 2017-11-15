Gelecek yıl Davos zirvesini kadınlar yönetecek

Cinsiyet eşitizliği eleştirilerine hedef olan Dünya Ekonomik Forumu, gelecek yıl tüm başkanların kadın olmasına karar verdi.

Bu yılki zirvede 3 bine yakın katılımcının sadece yüzde 20’sinin kadın olması eleştirilere yol açmıştı.

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Cumhuriyet’in haberine göre eleştiriler üzerine, zirvenin organizatörleri önümüzdeki yıl heyetlerden en az bir kadın yetkili bulundurmalarını rica etti.

2018’de Davos’ta başkanlık yapacak isimler şöyle:

* Sharan Burrow, Uluslararası Ticaret Birliği Konfederasyonu Genel Sekreteri

* Fabiola Gianotti, Avrupa Nükleer Araştırma Kurumu (CERN) Genel Sekreteri

* Isabelle Kocher, Fransız enerji şirketi ENGIE CEO’su

* Christine Lagarde, IMF Başkanı

* Ginni Rometty, IBM Başkanı

* Chetna Sinha, Hindistan’daki Mann Deshi Vakfı’nın Kurucusu

* Erna Solberg, Norveç Başbakanı

400 oturum

48. Dünya Ekonomik Forumu’nun teması ‘küresel toplumun karşı karşıya olduğu çeşitli politik, ekonomik ve sosyal yarılmaların temel nedenlerini ve pragmatik çözümlerini araştırmak’ olarak belirlendi.

Yaklaşık 100 ülkeden 3 bini aşkın katılımcının olacağı forumda, 400’den fazla oturum düzenlenecek.

Tümü kadın olan başkanlar, hem kamu hem de özel sektörden, uluslararası organizasyonlardan, akademi, bilim dünyası ve sivil toplumdan seçiliyor.