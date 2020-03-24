Gelecek Partisi’nden kayyım atamalarına: Hukuksuz ve anti demokratik

Gelecek Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, kayyım atamalarına tepki göstererek, “Yargı kararı olmadan görevden almak hukuksuzluktur” dedi.

Fotoğraf: DHA

HDP’li Batman ve Diyarbakır’ın Ergani, Eğil, Lice, Silvan, Güroymak, Halfeli ve Gökçebağ belediye başkanları görevden uzaklaştırılıp yerlerine kayyım atanmıştı.

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‘Kayyım halkın iradesine ipotek koymaktır’

Demir, Twitter hesabından şunları söyledi: “Dünyayı ve ülkemizi kaosa çeviren salgın nedeniyle en çok dayanışmaya ihtiyacımız olduğu dönemde HDP’li belediyelere kayyım ataması yapmak halkın iradesine ipotek koymaktır. Teröre bulaşmış HDP’ li belediyeleri yargı kararıyla görevden almak ve kayyım yerine Meclis üyelerinin içinde seçim yaparak halkın iradesine saygı duymak gerekiyor. Ayrıca yargı kararı olmadan görevden almak hukuksuzluktur.”

‘Anti-demokratik uygulamalara hepimiz karşı çıkmalıyız’

Son iki günde sekiz HDP’li belediyeye kayyım atandığını vurgulayan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Seçimde 65 belediye kazanan ve bugüne kadar 40’a yakın belediyesine kayyım atayan İçişleri Bakanlığı bir an önce bu tutumundan vazgeçmeli. Bu ülke hepimizin, hukuk ve adalet hepimize lazım olduğu gibi anti-demokratik uygulamalara hepimizin birlikte karşı çıkması gerekir. Aksı taktirde demokrasiden bahsedemeyiz. Ayrıca dünyayı ve ülkemizi saran virüs nedeniyle en çok dayanışmaya ihtiyacımız olduğu dönemde hukuksuzluk yapmak kimseye bir şey kazandırmaz.”