Gelecek Partisi’nden AKP’ye aşı soruları

Gelecek Partisi, Covid-19 salgınına karşı geliştirilen aşılarla ilgili AKP’ye yedi soru yöneltti.

Fotoğraf: Pixabay

Partinin yazılı açıklamasında, salgının kontrolünün sağlanmasının en etkili ve tek yolunun aşı olduğu belirtilerek, Türkiye’nin yaygın aşılama faaliyetine başlayan ilk ülkelerden biri durumunda bulunduğu kaydedildi.

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Açıklamada, şöyle dendi: “Bu sevindirici bir gelişme olmakla birlikte, uygulamanın güvenilirliği başta olmak üzere, bilim insanları ve hükümet yetkilileri tarafından, kamuoyu ve halkın tatmin edici bilgi ve verilerle ikna edilmesi zorunludur. Bu husus aşı uygulama başarısının da vazgeçilmez bir parçasıdır.”

Yanıt istenen sorular

Gelecek Partisi, AKP’ye şu soruları yöneltti:

* Aşılar hangi ülkelerden ve ne şartlarla satın alınacaktır? Sipariş miktarı ve fiyatı nedir? Uygulaması ile ilgili nasıl bir yol izlenecektir?

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* Çin’den satın alınacağı bildirilen aşının gerekli etkinlik ve güvenilirlik çalışmalarının yapıldıktan sonra uygulanacağı konusunda toplumun her kesimini tatmin edecek açıklamalar yapılacak mıdır?

* Toplumda oluşan “Ekonomik durumumuz iyi olmadığı için ucuz aşı alınıp, sağlığımız daha da tehlikeye atılıyor” algısı nasıl düzeltilecektir?

* Ülkemizde elde edildiği açıklanan aşılar hangi aşamadadır? Kullanım aşamasına gelmesi için hangi çalışmalar yapılmaktadır ve ne kadar sürede kullanıma girebilecektir?

* Bilim Kurulu tarafından açıklanan dört aşamalı aşı planına sadık kalındığını gösteren gerçek veriler paylaşılacak mıdır?

* Anlaşma yapılması planlanan mRNA aşısı geldiği takdirde uygulamasında hangi kriterler esas alınacaktır?

* Aşı üretim teknolojisine yönelik olarak talihsiz bir şekilde kapatılan Dr. Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nü Aşı ve Biyolojik Ürünler Üretim Merkezi olarak yeniden açmayı düşünüyor musunuz?