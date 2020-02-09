Gelecek Partisi yöneticisi: Oyumuz teşkilat kurulmadan yüzde 6-7 civarında

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, oy potansiyellerinin yüzde 6-7 civarında olduğunu söyledi.

Davutoğlu. (Fotoğraf: Facebook)

Tarafsız Haber Ajansı’ndan Mehtap Gökdemir’e konuşan Özdağ, anketlerin açıklandığını ancak objektif olup olmadığı konusunda soru işaretleri bulunduğunu aktardı.

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Özdağ, çeşitli anket firmalarının, Gelecek Partisi’nin yüzde 4 ila 9 arasında oyu olduğunu söylediğini belirterek “İktidara yakın firmalar farklı söylüyorlar ama bizim de tahminimiz biz şu an 6-7 civarında bir oy potansiyeli gözüküyor daha teşkilatlarımız tamamlanmadan. Türkiye’de henüz daha bazıları Gelecek Partisi’nin kurulduğunu bile bilmiyor” ifadelerini kullandı.

Özdağ, AKP’den kaybedilen her oyun, Gelecek Partisi’nin oyu olduğunu dile getirerek her partiden oy aldıklarını savundu. Başkan yardımcısı, AKP’nin oyunun yüzde 30’un altında olduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi.

Özdağ şöyle devam etti: “AK Parti oy kaybediyor, MHP oy kaybediyor, HDP oy kaybediyor, bir yandan AK Partili seçmen bir diğer yandan kerhen HDP’ye giden seçmen bir diğer yandan da kerhen MHP’de duran seçmen yavaş yavaş Gelecek Partisi’ni tercih etmeye başladılar.”

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Özdağ, 2021 yılında mayıs veya kasım ayında erken seçim olacağını öne sürdü.

AKP’den ayrılan eski başbakan Ahmet Davutoğlu, 13 Aralık 2019’daki toplantıda Gelecek Partisi’nin kurulduğunu ilan etmişti.