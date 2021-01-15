Gelecek Partisi yöneticisi Selçuk Özdağ’a saldırı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ankara’da aracına binerken kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Fotoğraf: Karar gazetesi

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan’ın aktardığına göre, saldırı bugün saat 12:15 sıralarında Özdağ’ın evinin önünde beş kişilik grup tarafından gerçekleştirildi.

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Sopa ve silah kullanan saldırganlar, aracına binmek üzere olan Özdağ’ı elinden ve kafasından yaraladı.

Özdağ, şoförü tarafından Memorial Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Başı kanayan siyasetçiye dikiş atıldığı öğrenildi.

Parti sözcüsü Özcan, Twitter hesabından şunları kaydetti: “Söz konusu hadise ile maalesef ülkemizin geldiği noktayı, demokrasi diyen, hukuk diyen, özgürlük diyen hiçbir siyasinin can ve mal güvenliğinin kalmadığını büyük bir üzüntüyle tekrar gördük. Bu saldırı Türk demokrasisine yapılmıştır.”

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‘Mücadelemiz sürecek’

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, saldırıyı kınadığını ifade etti. Gelecek Partili yönetici şunları yazdı: “Suçluların bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir.”

Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ Abimize evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur.

Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz.

Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir. — Dr. Selim Temurci (@SelimTemurci) January 15, 2021

Bir diğer genel başkan yardımcısı Feramuz Üstün de tepkisini Twitter’dan dile getirdi.