Gelecek Partisi İzmir il başkanına silahlı saldırı

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik, silahlı saldırıya uğradı.
Karşıyaka’dan Bayraklı istikametine giden işadamı İşçilik’in otomobiline İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi yakınlarında ateş açıldı.
Otomobile dört kurşun isabet ettiği belirtilirken, saldırganlar kaçtı.
Saldırıdan yara almadan kurtulan İşçilik’in ihbarı ile olay yerine gelen ekipler, otomobilde teknik incelemelerde bulundu.
Polis merkezine giderek şikayetçi olan İşçilik’in ilk ifadesinde, saldırganların beyaz bir otomobille geldiklerini gördüğünü söylediği kaydedildi.