Gelecek Partisi İzmir il başkanına silahlı saldırı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova mRNA yöntemiyle geliştirilen aşının yeni teknoloji olduğu için riskli olabileceği iddilarına ilişkin “Hepsi yeni bir virüse karşı geliştirilmiş aşılar. Bu aşıların hiçbirisinin uzun vadeli sonuçlarını bilmiyoruz” dedi.