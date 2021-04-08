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Yaramazlara biraz batar!

Gelecek Partisi de seçime katılabilecek

Yüksek Seçim Kurulu, Gelecek Partisi’nin 42 ilde teşkilatlanma koşulunu sağladığı gerekçesiyle, Afyon/Güney beldesi seçimlerine katılabileceğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

YSK’nın halihazırda bir seçim yapılması halinde siyasi partilerin seçime katılabilme yeterliliği açısından belirleyici olacak 30 Mart tarihli kararıyla, 19 siyasi partinin seçime katılabilecek koşulları taşıdığını belirlemişti.

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Bugün yayınlanan diğer YSK kararıyla Gelecek Partisi’nin yaptığı itirazı inceleyen kurul, 2820 sayılı kanunda öngörülen koşullara sahip olduğu gerekçesiyle Gelecek Partisi’nin Afyon/Güney beldesi belediye başkanlığı ve meclisi seçimlerine katılabileceğine karar verdi.

YSK, 19 partinin seçime katılabilecek koşulları taşıdığını belirledi

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