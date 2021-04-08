Gelecek Partisi de seçime katılabilecek

Dünyanın en büyük ekonomilerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, kırılgan ülkelerin pandemiyle mücadele etmelerine yardım etmek için Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) uluslararası rezerv para birimi olan Özel Çekme Hakları’nı (SDR) yeni tahsisle 650 milyar dolar artırmaya hazırlanıyor.