Gelecek Partisi de seçime katılabilecek

Yüksek Seçim Kurulu, Gelecek Partisi’nin 42 ilde teşkilatlanma koşulunu sağladığı gerekçesiyle, Afyon/Güney beldesi seçimlerine katılabileceğini bildirdi.
YSK’nın halihazırda bir seçim yapılması halinde siyasi partilerin seçime katılabilme yeterliliği açısından belirleyici olacak 30 Mart tarihli kararıyla, 19 siyasi partinin seçime katılabilecek koşulları taşıdığını belirlemişti.
Bugün yayınlanan diğer YSK kararıyla Gelecek Partisi’nin yaptığı itirazı inceleyen kurul, 2820 sayılı kanunda öngörülen koşullara sahip olduğu gerekçesiyle Gelecek Partisi’nin Afyon/Güney beldesi belediye başkanlığı ve meclisi seçimlerine katılabileceğine karar verdi.