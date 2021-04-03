Gelecek Partisi de seçime girebilecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) parti için “Seçime girebilir” kararı verdiğini duyurdu.

Fotoğraf: Twitter/@Ahmet_Davutoglu

AA’nın haberine göre Adana’da partisinin Kozan 1’inci olağan kongresinde konuşan Davutoğlu, Türkiye’yi gerçek demokratik seçimlere adım adım götüreceklerini söyledi.

Reklam

“Bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak isterim” diyen Gelecek Partisi lideri, şöyle devam etti: “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) geçen hafta seçime katılan partiler listesi açıklamıştı. Bazı arkadaşlarımız kaygılandı, ‘İçinde Gelecek Partisi yoktu’ diye. Birtakım bildirim eksiklikleri olmuş illerden, bu eksiklikler tamamlandı. Dün itibarıyla Gelecek Partisi de YSK tarafından ‘Seçime girebilir’ kararıyla seçime girebilecek partiler arasına yazıldı. Yeni kurulan partiler arasında ilk büyük kongreyi biz yaptık.”