Gelecek Partili Özdağ, Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunacak

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, isim vermeden ‘gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler veya sudan sebeplerle ve kişisel anlaşmazlıklarla husumet çemberine sıkışanlar’ diye andığı kişilere seslendi.

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“Tavsiyem odur ki, suç ve suçluyu uzaklarda araştırmasınlar” diyen Bahçeli, şöyle devam etti: “Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması, sonra da dönüp masumiyet pozuna bürünmesi, bununla da yetinmeyip, ‘Bana saldırdılar’ çığırtkanlığına tevessül etmesi bildik bir numaradır. Film setlerinde görülebilecek bu numaralar eskimiş, alıcısı da kalmamıştır.”

T24’e konuşan Gelecek Partili Özdağ, Bahçeli’nin sözleri için, “Bu iddialar deli saçması” dedi.

Özdağ, Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek suçluluk psikolojisi içerisinde olduklarını dile getirdi.

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MHP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Bahçeli’ye düşen görev savcılığa başvurmaktır. Suçluluk psikoloji içerisindeler, telaş içerisindeler. Çaresizliğin ve mağlubiyetlerinin göstergesi. Biz böyle alçaklıkları yapmayacak, yaptırmayacak kadar delikanlı insanlarız. Sayın Bahçeli nereden öğrenmiş balkondan benim görüntüleri çektirdiğimi? Kendisi devlet içinde devletse buyursun ispat etsin.”

Özdağ, söz konusu kamera görüntülerinin başka bir kişi tarafından çekildiğini, kendi direnişlerinin olayı engellediğini söyledi.

Gelecek Partili siyasetçi, “Olayı soruşturan savcıyı ben mi tehdit ettim? Çorum ve Derince’nin MHP’li il başkanları tehdit etmedi mi? Bana yapılan saldırı bir milattır. Siyasi terör saldırısıdır” ifadelerini kullandı.