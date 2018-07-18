‘Gelecek için Biz’ de kurultay istedi: 24 Haziran CHP’nin siyasetsizliğinin eseri

CHP’de Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner ve Ali Şeker gibi isimlerin öncülüğündeki ‘Gelecek için Biz’ adlı oluşum olağanüstü kurultay için çağrı yaptı.

Böke ve Şeker 24 Haziran’da Meclis’e girdi ancak Cihaner milletvekili listesinde yer bulamadı.

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‘Gelecek için Biz’in yayınladığı açıklamada şöyle dendi: “24 Haziran sonuçları CHP’de uzun döneme yayılmış siyasetsizliğin eseridir. Hal böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi’nin mevcut yönetimi, bugünkü siyaset anlayışını sürdürmekte ısrarlıdır. Yeni bir siyasete olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Bugünün olağanüstü koşulları, siyasi mücadeleyi toplumla buluşturacak, Meclis’i de içeren ama mutlaka onun da dışına taşan bir siyaseti gerektirmektedir.”

‘Kurultay zorunlu’

‘Sağdan oy alma kaygısı’ eleştirilerken ‘sol bir program’ hazırlanması gerektiği savunularak ‘parti içi iktidarı korumaya yönelik anlayış’ın terk edilmesi ve tüzüğün değiştirilmesi istendi.

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Yerel seçimde adayların ön seçimle belirlenmesi, sosyal demokrat belediyecilik anlayışının oluşturulması, seçim güvenliğiyle ilgili kaygıların giderilmesi istenen açıklamaya şöyle devam edildi: “24 Haziran seçimleri sonrasında halkımız hak etmediği bir moral bozukluğuna itilmiştir. Partimize gönül veren geniş halk kesimlerinde mevcut yönetimin inandırıcılığını yitirdiği görülmektedir. Bu nedenle, partimizi tekrar umut haline getirecek, Türkiye’yi içinde bulunduğu karanlıktan çıkaracak yeni bir yönetim iradesinin oluşmasına olanak sağlanmalıdır. Genel Merkezimizin bu olumsuzluklar karşısındaki kayıtsız duruşu, parti içinde de hoşnutsuzlukları artırmıştır. Faşizme karşı omuz omuza mücadele etmesi gerekenlerin karşı karşıya gelmesine, yoldaşlık hukukunun bozulmasına izin vermemiz mümkün değildir. Bütün bu tespitler ve seçim sonrasında ortaya çıkan durum, partimizin vakit geçirmeden Olağanüstü Kurultay’a gitmesinin zorunlu hale geldiğine işaret etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi delegelerini olağanüstü kurultay için imza vermeye davet ediyoruz.”