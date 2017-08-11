Gelecek gördüler: Üniversiteye girişte hukuk ve ilahiyat kontenjanları doldu

Üniversite yerleştirme sonuçları bu yıl tam 214 bin kontenjanın boş kaldığını gösterirken, iki bölüm ‘gelecek vaad ettiği’ için tüm kontenjanlarını doldurdu: Hukuk ve ilahiyat.

Türkiye çapında 998 bölümün sadece 201’i tüm kontenjanları doldurdu. 15 bin 745 kontenjanla hukuk birinci, 14 bin 538 kontenjanla ilahiyat bölümleri ikinci oldu.

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İmam hatip liselerindeki başarı oranlarının düşük olması konuşulurken, ilahiyata bu kadar çok öğrencinin yönelmesi dikkat çekti. İlahiyat bölümleri LYS sınav puanıyla öğrenci almasına rağmen boş kontenjan kalmadı.

Hürriyet’ten Esra Ülkar’ın görüşünü sorduğu uzmanlara göre, ilahiyatın tercih edilmesinde gençlerin bu alanda gelecek görmeleri etkili oldu. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği bölümünün üç yıl önce kaldırılmasıyla ilahiyat mezunlarının formasyonla öğretmen olabilmesinin önü açılmıştı.

Posta hizmetleri, ceza infaz ve güvenlik hizmetleri gibi bölümlerde de yüzde 100 doluluk yaşandı. Bu da öğrencilerin özellikle devlette, ‘garanti iş’ beklentisinden kaynaklanıyor.

Sanat tarihi, Kore dili ve edebiyatı, klasik arkeoloji gibi alanlardaki doluluğu ise uzmanlar, adayların işini şansa bırakmayıp bir bölüme yerleşme isteği olarak açıkladı.