‘Gelecek’ cezaevinde: Bin 664 çocuk tutuklu, 790’ı da hükümlü

Adalet Bakanlığı, 16 Ağustos 2016 itibarıyla cezaevlerinde bin 664 tutuklu, 790 da hükümlü çocuğun bulunduğunu açıkladı.

Adalet bakanı Bekir Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, Adana E Tipi cezaevinde çocuk tutuklu ve hükümlülerine yönelik işkence iddialarına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesini yanıtladı.

Bakanlık, son 10 yılda çocuklar tarafından 92 şikayet başvurusu aldıklarını bildirdi.

Hangi yılda kaç çocuk cezaevindeydi?

Bakan Bozdağ, Türkiye genelinde cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlü çocuk sayısını açıkladı: “Ülke genelindeki ceza infaz kurumlarında 2007 yılında 1527 tutuklu, 539 hükümlü; 2008 yılında 2075 tutuklu, 671 hükümlü; 2009 yılında 2047 tutuklu, 632 hükümlü; 2010 yılında 1584 tutuklu, 529 hükümlü; 2011 yılında 1924 tutuklu, 410 hükümlü; 2012 yılında 1583 tutuklu, 418 hükümlü, 2013 yılında 1527 tutuklu, 451 hükümlü; 2014 yılında 1522 tutuklu, 540 hükümlü; 2015 yılında 1665 tutuklu, 729 hükümlü vardı.”

Bozdağ, 16 Ağustos 2016 itibarıyla da bin 664 tutuklu, 790 hükümlü çocuğun cezaevinde olduğunu bildirdi. Çocukların büyük çoğunluğu hırsızlık suçlamasıyla tutuklu ya da hükümlü.

Adalet Bakanı, Adana’da da adli soruşturmanın devam ettiğini, idari soruşturmanın cezasızlıkla sonuçlandığını duyurdu.