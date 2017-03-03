Geçmiyor günler geçmiyor: 158 gazeteci ‘içerde’

Alman Die Welt gazetesinin muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasıyla Türkiye’de ‘içerdeki gazeteci’lere bir yenisi eklendi.
Çağdaş Gazeteciler Derneği’ne göre Türkiye’de halihazırda 158 gazeteci tutuklu ya da hükümlü.
Bu sayıyla Türkiye ‘içerdeki gazeteci’ sayısında Çin ve Rusya’yı da ‘geçip’ birinciliğe oturmuş durumda.
Gazetecileri Koruma Komitesi, bu yıl dünya çapında en az 257 gazetecinin hapse atıldığını, rekorun ise Türkiye’de bulunduğunu bildirmişti. 2016’da Türkiye’de 80’den fazla gazetecinin tutuklandığını duyurmuştu. Açık ara öndeki Türkiye’yi Çin, Mısır, Eritre ve Etiyopya izledi.
Hapisteki ‘Düşünce suçluları’ elbette gazetecilerle sınırlı değil. Örneğin akademisyen İştar Gözaydın da 68 gündür tutuklu.
Bu kadar da değil…
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve verilerine göre 2016 yılında;
– 780 gazetecinin basın kartı iptal edildi,
– 839 gazeteciye haberleri nedeniyle dava açıldı,
– 157 yayın organı kapatıldı,
– 14 yayın yasağı kararı verildi.
– 189 gazeteci sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı,
– İşini kaybeden gazeteci sayısı 10 bini aştı.
– Yedi yabancı gazeteci sınırdışı edildi
– Üç basın merkezine polis baskını yapıldı
– 20 siteye erişim engeli getirildi.
Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin 28 Şubat 2017 itibariyle tutuklu ve hükümlü gazeteciler listesi şöyle:
1- Abdulkadir Turay, Dicle Haber Ajansı (DİHA),
2- Abdullah Kaya, Dicle Haber Ajansı (DİHA)
3- Abdullah Kılıç, Meydan gazetesi
4- Abdullah Özyurt, Zaman gazetesi
5- Abdurrahim Ersöz, Cihan Haber Ajansı ve Zaman muhabiri
6- Ahmet Altan, gazeteci yazar
7- Ahmet Memiş, Haberdar internet sitesi
8- Ahmet Metin Sekizkardeş, Zaman
9- Ahmet Şık, Cumhuriyet muhabiri
10- Ahmet Turan Alkan, Zaman
11- Ahmet Yavaş, TRT
12- Alaattin Güner, Zaman
13- Ali Ahmet Böken, TRT
14- Ali Akkuş, Zaman
15- Ali Aşikar, Azadiya Welat gazetesi
16- Ali Bulaç, Zaman
17- Ali Konar, Azadiya Welat
18- Ali Ünal, Zaman
19- Ali Yüce, TRT
20- Arafat Dayan, Demokratik Ulus
21- Arap Turan, Azadiya Welat
22- Aslı Ceren Aslan, Özgür Gelecek gazetesi
23- Atilla Taş, Meydan
24- Ayhan Karahan, Bodrum Çevre Platformu
25- Aysel Işık, Jin Haber Ajansı
26- Ayşegül Başar, Cumhuriyet
27- Ayşenur Parıldak, Zaman
28- Aytekin Gezici, gazeteci yazar
29- Aziz İstegün, Zaman
30- Bayram Kaya, Zaman
31- Bayram Parlak, Radyo Cihan
32- Beytullah Özdemir, Zaman ve Cihan Haber Ajansı
33- Bünyamin Köseli, Aksiyon dergisi
34- Cebrail Parıltı, Anadolu Ajansı (AA)
35- Cemal Azmi Kalyoncu, Gazeteci ve Yazarlar Vakfı
36- Ceren Taşkın, Hatay Ses gazetesi
37- Cihan Acar, Bugün gazetesi
38- Cihat Ünal, Cihan Haber Ajansı ve Zaman
39- Cuma Kaya, Zaman
40- Cuma Ulus, Millet gazetesi
41- Cumali Önal, Zaman
42- Deniz Yücel, Die Welt
43- Eda Akıllı Şanlı, Bizim Antalya internet sitesi
44- Emin Demir
45- Emre Soncan, Zaman
46- Ercan Gün, Fox TV
47- Erdal Süsem, Eylül dergisi
48- Erdal Şen, Meydan
49- Erdem Mühirci, Dicle Haber Ajansı
50- Ergin Doğru, Dersim gazetesi
51- Erol Yüksel, TRT
52- Erol Zavar, Odak dergisi
53- Ersin Şanlı, TRT
54- Faruk Akkan, Zaman
55- Fatma Ölmez, Radyo Ses
56- Ferhat Çiftçi, Azadiya Welat
57- Ferit Toprak, Azadiya Welat
58- Fevzi Yazıcı, Zaman
59- Feyyaz İmrak, Dicle Haber Ajansı
60- Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Türksolu gazetesi
61- Gurbet Çakar, Hevi dergisi
62- Gültekin Avcı, Bugün
63- Güray Tekin Öz, Cumhuriyet
64- Habib Güler, Zaman
65- Hakan Aksel, TRT
66- Hakan Karasinir, Cumhuriyet
67- Hakan Taşdelen, Zaman
68- Halil İbrahim Mert, TRT
69- Hamit Dilbahar, Azadiya Welat
70- Hamza Günerigök, TRT
71- Hanım Büşra Erdal, Zaman
72- Haşim Söylemez, Aksiyon
73- Hatice Duman, Atılım gazetesi
74- Hidayet Karaca, Samanyolu Yayın Grubu
75- Hülya Karakaya, Özgür Halk dergisi
76- Hüseyin Aydın, Cihan Haber Ajansı
77- Hüseyin Turan, Zama
78- İbrahim Balta, Zaman
79- İbrahim Karayeğen, Zaman
80- İdris Sayılgan, Dicle Haber Ajans
81- İlker İlkan, Azadiya Welat
82- İnan Kızılkaya, Özgür Gündem gazetesi
83- İsa Siyi, Haberdar internet sitesi
84- İsmail Avcı, Zaman
85- Kadri Gürsel, Cumhuriyet
86- Kamuran Sunbat, Dicle Haber Ajansı
87- Kenan Baş, Cihan Haber Ajansı ve Zaman
88- Kenan Karavil, Radyo Dünya
89- Mahir Kanaat, Birgün gazetesi
90- Mazlum Dolan, Dicle Haber Ajansı
91- Mehmet Altan, gazeteci, yazar
92- Mehmet Anıl, Etkin Haber Ajansı
93- Mehmet Arslan, Dicle Haber Ajansı
94- Mehmet Baransu, Taraf
95- Mehmet Dener, sanliurfa.com.tr
96- Mehmet Güleş, Dicle Haber Ajansı
97- Mehmet Kuru, Zaman
98- Mehmet Özdemir, Zaman
99- Metin Bekiroğlu, Dicle Haber Ajansı
100- Mikail Barut, Özgür Halk dergisi
101- Miktat Algül, Mezitli FM
102- Mizgin Çay, Radyo Karacadağ
103- Muhammed Doğru, Dicle Haber Ajansı
104- Murat Aksoy, gazeteci yazar
105- Murat Avcıoğlu, Zaman
106- Murat Dağdeviren, Demokrat Gebze gazetesi
107- Murat Öztürk, Çorum Manşet gazetesi
108- Murat Sabuncu, Cumhuriyet
109- Musa Kart, Cumhuriyet
110- Mustafa Erkan Acar, Bugün
111- Mustafa Gök, Ekmek ve Adalet dergisi
112- Mustafa Ünal, Zaman
113- Mutlu Çölgeçen, Millet
114- Mümtazer Türköne, Zaman
115- Nazlı Ilıcak, Özgür Düşünce (daha önce Bugün)
116- Nedim Türfent, Dicle Haber Ajansı
117- Nuri Durna, TRT
118- Nuri Yeşil, Azadiya Welat
119- Nurullah Kaya, Zaman
120- Oğuz Usluer, Habertürk TV
121- Olgun Matur , bizimantalya.com internet sitesi
122- Onur Fazıl Soydal, Antalya gazetesi
123- Osman Yakut, Cihan Haber Ajansı ve Zaman
124- Ömer Çelik, Dicle Haber Ajansı
125- Ömer Özdemir, Cihan Haber Ajansı ve Zaman
126- Özgür Amed (Ethem Çağır), Özgür Gündem
127- Özkan Mayda, Cihan Haber Ajansı ve Zaman
128- Perihan Kara
129- Rabia Özkaya, Özgür Halk dergisi.
130- Ramazan Alkan, Yeni Akit Muhabiri
131- Resul Cengiz, Zaman
132- Sadık Demir, Radyo Karacadağ
133- Salih Erbekler, Radyo Karacadağ
134- Sami Tunca, Mücadele Birliği dergisi
135- Serhat Şeftali, Cihan Haber Ajansı ve Zaman
136- Serkan Aydemir, Bitlis Aktüel gazetesi
137- Seyid Kılıç, TRT
138- Seyithan Akyüz, Azadiya Welat
139- Şahabettin Demir, Dicle Haber Ajansı
140- Şahin Alpay, Zaman
141- Şeref Yılmaz, Zaman
142- Şerife Oruç, Dicle Haber Ajansı
143- Şirin Çoban, Azadiya Welat
144- Togay Okay, Özgür Gelecek
145- Tunca Öğreten, Diken
146- Tuncer Çetinkaya, Zaman
147- Turhan Günay, Cumhuriyet
148- Ufuk Şanlı, Vatan
149- Vahit Yazgan, Zaman
150- Vedat Demir, Yarına Bakış gazetesi
151- Yakup Çetin
152- Yalçın Güler, TRT
153- Yener Dönmez, Habervaktim sitesi
154- Yetkin Yıldız, Aktif Haber sitesi
155- Yılmaz Kahraman, Özgür Halk dergisi
156- Zafer Özsoy, Zama
157- Zeynel Abidin Bulut, Azadiya Welat
158- Ziya Ataman, Dicle Haber Ajansı