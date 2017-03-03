Geçmiyor günler geçmiyor: 158 gazeteci ‘içerde’

Alman Die Welt gazetesinin muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasıyla Türkiye’de ‘içerdeki gazeteci’lere bir yenisi eklendi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği’ne göre Türkiye’de halihazırda 158 gazeteci tutuklu ya da hükümlü.

Bu sayıyla Türkiye ‘içerdeki gazeteci’ sayısında Çin ve Rusya’yı da ‘geçip’ birinciliğe oturmuş durumda.

Gazetecileri Koruma Komitesi, bu yıl dünya çapında en az 257 gazetecinin hapse atıldığını, rekorun ise Türkiye’de bulunduğunu bildirmişti. 2016’da Türkiye’de 80’den fazla gazetecinin tutuklandığını duyurmuştu. Açık ara öndeki Türkiye’yi Çin, Mısır, Eritre ve Etiyopya izledi.

Hapisteki ‘Düşünce suçluları’ elbette gazetecilerle sınırlı değil. Örneğin akademisyen İştar Gözaydın da 68 gündür tutuklu.

Bu kadar da değil…

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve verilerine göre 2016 yılında;

– 780 gazetecinin basın kartı iptal edildi,

– 839 gazeteciye haberleri nedeniyle dava açıldı,

– 157 yayın organı kapatıldı,

– 14 yayın yasağı kararı verildi.

– 189 gazeteci sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı,

– İşini kaybeden gazeteci sayısı 10 bini aştı.

– Yedi yabancı gazeteci sınırdışı edildi

– Üç basın merkezine polis baskını yapıldı

– 20 siteye erişim engeli getirildi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin 28 Şubat 2017 itibariyle tutuklu ve hükümlü gazeteciler listesi şöyle:

1- Abdulkadir Turay, Dicle Haber Ajansı (DİHA),

2- Abdullah Kaya, Dicle Haber Ajansı (DİHA)

3- Abdullah Kılıç, Meydan gazetesi

4- Abdullah Özyurt, Zaman gazetesi

5- Abdurrahim Ersöz, Cihan Haber Ajansı ve Zaman muhabiri

6- Ahmet Altan, gazeteci yazar

7- Ahmet Memiş, Haberdar internet sitesi

8- Ahmet Metin Sekizkardeş, Zaman

9- Ahmet Şık, Cumhuriyet muhabiri

10- Ahmet Turan Alkan, Zaman

11- Ahmet Yavaş, TRT

12- Alaattin Güner, Zaman

13- Ali Ahmet Böken, TRT

14- Ali Akkuş, Zaman

15- Ali Aşikar, Azadiya Welat gazetesi

16- Ali Bulaç, Zaman

17- Ali Konar, Azadiya Welat

18- Ali Ünal, Zaman

19- Ali Yüce, TRT

20- Arafat Dayan, Demokratik Ulus

21- Arap Turan, Azadiya Welat

22- Aslı Ceren Aslan, Özgür Gelecek gazetesi

23- Atilla Taş, Meydan

24- Ayhan Karahan, Bodrum Çevre Platformu

25- Aysel Işık, Jin Haber Ajansı

26- Ayşegül Başar, Cumhuriyet

27- Ayşenur Parıldak, Zaman

28- Aytekin Gezici, gazeteci yazar

29- Aziz İstegün, Zaman

30- Bayram Kaya, Zaman

31- Bayram Parlak, Radyo Cihan

32- Beytullah Özdemir, Zaman ve Cihan Haber Ajansı

33- Bünyamin Köseli, Aksiyon dergisi

34- Cebrail Parıltı, Anadolu Ajansı (AA)

35- Cemal Azmi Kalyoncu, Gazeteci ve Yazarlar Vakfı

36- Ceren Taşkın, Hatay Ses gazetesi

37- Cihan Acar, Bugün gazetesi

38- Cihat Ünal, Cihan Haber Ajansı ve Zaman

39- Cuma Kaya, Zaman

40- Cuma Ulus, Millet gazetesi

41- Cumali Önal, Zaman

42- Deniz Yücel, Die Welt

43- Eda Akıllı Şanlı, Bizim Antalya internet sitesi

44- Emin Demir

45- Emre Soncan, Zaman

46- Ercan Gün, Fox TV

47- Erdal Süsem, Eylül dergisi

48- Erdal Şen, Meydan

49- Erdem Mühirci, Dicle Haber Ajansı

50- Ergin Doğru, Dersim gazetesi

51- Erol Yüksel, TRT

52- Erol Zavar, Odak dergisi

53- Ersin Şanlı, TRT

54- Faruk Akkan, Zaman

55- Fatma Ölmez, Radyo Ses

56- Ferhat Çiftçi, Azadiya Welat

57- Ferit Toprak, Azadiya Welat

58- Fevzi Yazıcı, Zaman

59- Feyyaz İmrak, Dicle Haber Ajansı

60- Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Türksolu gazetesi

61- Gurbet Çakar, Hevi dergisi

62- Gültekin Avcı, Bugün

63- Güray Tekin Öz, Cumhuriyet

64- Habib Güler, Zaman

65- Hakan Aksel, TRT

66- Hakan Karasinir, Cumhuriyet

67- Hakan Taşdelen, Zaman

68- Halil İbrahim Mert, TRT

69- Hamit Dilbahar, Azadiya Welat

70- Hamza Günerigök, TRT

71- Hanım Büşra Erdal, Zaman

72- Haşim Söylemez, Aksiyon

73- Hatice Duman, Atılım gazetesi

74- Hidayet Karaca, Samanyolu Yayın Grubu

75- Hülya Karakaya, Özgür Halk dergisi

76- Hüseyin Aydın, Cihan Haber Ajansı

77- Hüseyin Turan, Zama

78- İbrahim Balta, Zaman

79- İbrahim Karayeğen, Zaman

80- İdris Sayılgan, Dicle Haber Ajans

81- İlker İlkan, Azadiya Welat

82- İnan Kızılkaya, Özgür Gündem gazetesi

83- İsa Siyi, Haberdar internet sitesi

84- İsmail Avcı, Zaman

85- Kadri Gürsel, Cumhuriyet

86- Kamuran Sunbat, Dicle Haber Ajansı

87- Kenan Baş, Cihan Haber Ajansı ve Zaman

88- Kenan Karavil, Radyo Dünya

89- Mahir Kanaat, Birgün gazetesi

90- Mazlum Dolan, Dicle Haber Ajansı

91- Mehmet Altan, gazeteci, yazar

92- Mehmet Anıl, Etkin Haber Ajansı

93- Mehmet Arslan, Dicle Haber Ajansı

94- Mehmet Baransu, Taraf

95- Mehmet Dener, sanliurfa.com.tr

96- Mehmet Güleş, Dicle Haber Ajansı

97- Mehmet Kuru, Zaman

98- Mehmet Özdemir, Zaman

99- Metin Bekiroğlu, Dicle Haber Ajansı

100- Mikail Barut, Özgür Halk dergisi

101- Miktat Algül, Mezitli FM

102- Mizgin Çay, Radyo Karacadağ

103- Muhammed Doğru, Dicle Haber Ajansı

104- Murat Aksoy, gazeteci yazar

105- Murat Avcıoğlu, Zaman

106- Murat Dağdeviren, Demokrat Gebze gazetesi

107- Murat Öztürk, Çorum Manşet gazetesi

108- Murat Sabuncu, Cumhuriyet

109- Musa Kart, Cumhuriyet

110- Mustafa Erkan Acar, Bugün

111- Mustafa Gök, Ekmek ve Adalet dergisi

112- Mustafa Ünal, Zaman

113- Mutlu Çölgeçen, Millet

114- Mümtazer Türköne, Zaman

115- Nazlı Ilıcak, Özgür Düşünce (daha önce Bugün)

116- Nedim Türfent, Dicle Haber Ajansı

117- Nuri Durna, TRT

118- Nuri Yeşil, Azadiya Welat

119- Nurullah Kaya, Zaman

120- Oğuz Usluer, Habertürk TV

121- Olgun Matur , bizimantalya.com internet sitesi

122- Onur Fazıl Soydal, Antalya gazetesi

123- Osman Yakut, Cihan Haber Ajansı ve Zaman

124- Ömer Çelik, Dicle Haber Ajansı

125- Ömer Özdemir, Cihan Haber Ajansı ve Zaman

126- Özgür Amed (Ethem Çağır), Özgür Gündem

127- Özkan Mayda, Cihan Haber Ajansı ve Zaman

128- Perihan Kara

129- Rabia Özkaya, Özgür Halk dergisi.

130- Ramazan Alkan, Yeni Akit Muhabiri

131- Resul Cengiz, Zaman

132- Sadık Demir, Radyo Karacadağ

133- Salih Erbekler, Radyo Karacadağ

134- Sami Tunca, Mücadele Birliği dergisi

135- Serhat Şeftali, Cihan Haber Ajansı ve Zaman

136- Serkan Aydemir, Bitlis Aktüel gazetesi

137- Seyid Kılıç, TRT

138- Seyithan Akyüz, Azadiya Welat

139- Şahabettin Demir, Dicle Haber Ajansı

140- Şahin Alpay, Zaman

141- Şeref Yılmaz, Zaman

142- Şerife Oruç, Dicle Haber Ajansı

143- Şirin Çoban, Azadiya Welat

144- Togay Okay, Özgür Gelecek

145- Tunca Öğreten, Diken

146- Tuncer Çetinkaya, Zaman

147- Turhan Günay, Cumhuriyet

148- Ufuk Şanlı, Vatan

149- Vahit Yazgan, Zaman

150- Vedat Demir, Yarına Bakış gazetesi

151- Yakup Çetin

152- Yalçın Güler, TRT

153- Yener Dönmez, Habervaktim sitesi

154- Yetkin Yıldız, Aktif Haber sitesi

155- Yılmaz Kahraman, Özgür Halk dergisi

156- Zafer Özsoy, Zama

157- Zeynel Abidin Bulut, Azadiya Welat

158- Ziya Ataman, Dicle Haber Ajansı