Geçit yok: Kocaeli’nde 8 Mart’ı kutlamak isteyen kadınlar gözaltında

Kocaeli Kadın Platformu’nun çağrısıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için yürümek isteyen 35 kadın ve destek veren dört erkek, izinsiz yürüdükleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yürüyüş Yolu’nda bir araya gelen kadınlar, ‘Hayır’ ve ‘Kadına şiddete hayır’ yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Geniş güvenlik önlemi alan polis, izin alınmadığı gerekçesiyle yürüyüş yapılmayacağını söyledi.

Dağılmayan gruba müdahalede bulunan polis, 35 kadın ve destek veren dört erkeği gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.