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Geçit yok: Kocaeli’nde 8 Mart’ı kutlamak isteyen kadınlar gözaltında

 

Kocaeli Kadın Platformu’nun çağrısıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için yürümek isteyen 35 kadın ve destek veren dört erkek, izinsiz yürüdükleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fotoğraflar: DHA

Yürüyüş Yolu’nda bir araya gelen kadınlar, ‘Hayır’ ve ‘Kadına şiddete hayır’ yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Geniş güvenlik önlemi alan polis, izin alınmadığı gerekçesiyle yürüyüş yapılmayacağını söyledi.

Dağılmayan gruba müdahalede bulunan polis, 35 kadın ve destek veren dört erkeği gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

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İstanbul Feminist Kolektif’in (İFK) tüm kadın ve translara yaptığı çağrıyla düzenlenen ‘8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde ‘Kadın, yaşam, özgürlük”, ‘Jin, jiyan, azadi’, ‘Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor’, ‘Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa’ ve ‘Hayır hayır demektir’ sloganlarıyla yapıldı.

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