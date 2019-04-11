Geçiş sayıları tutmamıştı: Mega projelere 3.7 milyar lira ödeyeceğiz!

Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprüleri, Avrasya Tüneli, İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara otoyollarında 2018 yılı için verilen geçiş garantileri karşılığı işletmeci firmalara gelecek hafta 3 milyar 650 milyon lira ödeme yapılacak.

Fotoğraf: DHA

Yap-işlet-devret modelli projelerde işletici firmalarla yapılan sözleşmelerde çeşitli araç geçişi taahhütleri bulunuyor. Bu taahhütler tutturulamazsa devlet aradaki fark için işletici firmaya ödemede bulunuyor. Ödemelerse, verilen garantiler dövize endeksli olduğu için döviz bazında yapılıyor.

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Son olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan bu projelerde geçiş hedeflerinin tutturulamadığını açıklamıştı.

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre haftaya yapılacak garanti ödemesi için 2 Ocak 2018’deki dolar kuru (3.76) kullanılacak.

Söz konusu ödemelerin Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Bütçe Teklifi’nde ‘hane halkına yapılan transferler’ veya ‘hizmet bedeli’ kalemleri altında gizlendiği ortaya çıkmıştı.