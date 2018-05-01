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Yaramazlara biraz batar!

Geçim sıkıntısı intiharın eşiğine getirdi: Bir işim olsun, evime zeytin, peynir alayım

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Adana’da simit satarak geçimini sağlamaya çalışan 39 yaşındaki Ş.Y. adlı yurttaş, köprü korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Ş.Y., “Bugün 13 yaşındaki kızımın doğum günü, bırakın ona hediye almayı cebimde ekmek alacak para yok. Bir işim olsun, evime peynir, zeytin alayım yeter” diye haykırdı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre Adana’da altı aydır iş bulamayan Ş.Y., sinir krizi geçirerek canına kıymak istedi. Sabah çocuklarıyla vedalaşarak evden çıkan yurttaş, Seyhan’daki Dilberler Sekisi Otoyol Köprüsü’nün korkuluklarına tırmandı. Kendisini nehre atacağını söyleyen Ş.Y.’yi polis, uzun süre ikna etmeye çalıştı.

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50 bin lira borcu olduğunu belirten Ş.Y., “Bugün 13 yaşındaki kızımın doğum günü, bırakın ona hediye almayı cebimde ekmek alacak para yok. Şu halime bakın, 45 kiloya düştüm. Böyle baba mı olur? Ben hiçbir şey istemiyorum. Bir işim olsun, evime peynir, zeytin alayım yeter” dedi.

Bu sırada Ş.Y., cebindeki 50 kuruşu polisin üzerine attı. Ş.Y., kendisini korkuluklardan boşluğa bırakmak üzereyken, polisler hamle yaptı. Polisler, son anda yakaladıkları Ş.Y.’yi korkuluklardan çekip aldı. Ş.Y., ifade için polis merkezine götürüldü.

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