Geçen yılın hesabını vermeyen depocuya kira teşviki yok

Tarımsal ürün depocularının kira teşviği alması zorlaştırıldı. Geçen yılın hesabını vermeyen depocuya kira teşviği verilmeyecek.

Fotoğraf: DHA

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan ‘Lisans alarak faliyet gösteren depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünler için kira, ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemesi yapılması hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ’ depocuların 2018 yılı faliyetlerini detaylı bir şekilde ibraz etmesini zorunlu kılıyor.

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Tebliğe göre 1 Mayıs-31 Ekim dönemindeki faliyetlerine ilişkin detaylı bilgileri içeren bir excell dosyasını 7 Mart 2019 tarihi mesai bitimine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı’na talep edilen şekilde göndermeyenler kira, ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerinden faydalanamayacak.

Bakanlığın dosyada belirtilmesini istediği bilgiler şöyle: Mudi isim/unvan, TC/Vergi No, ürün adı, ürün miktarı, ürünün depoda kaldığı gün sayısı, toplam depolama ücreti, ELÜS ihraç tarihi ELÜS iptal/ELÜS alım satım tarihi.