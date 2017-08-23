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Geçen yılın dört katı: Boko Haram bu yıl 83 çocuğu canlı bomba olarak kullandı

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Nijerya’da etkin radikal İslamcı örgüt Boko Haram’ın 2107 yılında 83 çocuğu canlı bomba olarak kullandığı belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), örgütün canlı bomba olarak kullandığı çocuk sayısının 2016 yılındakinin dört katı olduğunu duyurdu.

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Vakalardan 55’inde 15 yaş altı kız çocukları kullanılırken, birinde de bir kızın kucağında taşıdığı bebeğe bomba bağlandı.

Birleşmiş Milletler (BM) de Nijerya’nın kuzeydoğusunda 2014’ten beri 127 çocuğun canlı bomba olarak kullanıldığını açıkladı.

Boko Haram’ın bu taktiğini vahşet olarak niteleyen UNICEF, çocukların birer fail değil mağdur olduğunu belirtti.

Nijerya’nın kuzeydoğusunda yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkede 1.7 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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