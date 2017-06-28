Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Geçen yıla oranla 158 lira yükseldi: Türk-İş’in hesabına göre açlık sınırı 1508 lira


 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), dört kişilik bir aile için açlık sınırının 1508 lira, yoksulluk sınırınınsa 4 bin 913 lira olduğunu raporladı.

Fotoğraf: DHA

Sendikanın raporuna göre Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonu haziranda önceki aya oranla yüzde 1,33 azaldı.

Türk-İş verilerine göre açlık sınırı geçen yılın haziran ayında 1350 lira, yoksulluk sınırı da 4 bin 398 liraydı. Geçen mayıs ayında ise açlık sınırı 1528 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 979 lira olarak kayda geçti.

Raporda “Enflasyon sepeti içinde önemli ağırlığı bulunan gıda fiyatlarındaki bu gerilemenin enflasyona olumlu yansıyacağı beklenmektedir” dendi.

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...