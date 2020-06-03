Geçen yıla kıyasla: ‘Normalleşme’nin ilk günü AVM’lere talep yüzde 70 azaldı

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, corona virüsü salgınının ‘normalleşme dönemi’nin ilk gününde AVM’lere talebin yüzde 70 düştüğünü söyledi.

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Cumhuriyet’ten Gamze Bal’a konuşan Öncel, birçok AVM’nin ciro kirasında indirim yaptığını ya da hiç kira almadığını söylerken, bazılarılarında bunu görmediklerini ifade etti.

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Dernek başkanı, normalleşmenin başladığı 1 Haziran’da geçen yılın aynı gününe göre AVM’lere talebin yüzde 60-70 düştüğünü dile getirdi.

Öncel, talebin canlanmasında önceki gün çıkarılan dört yeni kredi destek paketinin etkili olacağına inandıklarını ifade etti.

Bazı mağazalar açılmadı

Öte yandan habere göre, Forum İstanbul, Primemall, Bodrum Midtown ve Forum Denizli’nin de arasında olduğu bazı AVM’lerde salgın nedeniye uzun süre kapalı kalan mağazalara kira indirimi yapılmadı. Birçok mağaza da bunu protesto ederek kepenklerini açmadı.

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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, ülkedeki 436 AVM’nin yüzde 95’inin açıldığını belirterek geri kalanlarının da haftaya açılacağını kaydetti.

Altaş, kira pazarlığıyla ilgili de kendilerine “Sorun yok, bitiyoruz” dendiğini söyledi.