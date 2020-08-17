Geçen yıla göre yüzde 41’lik artış: İlk altı ayda 3 milyar liralık trafik cezası

Bu yılın ilk altı ayında yurt genelinde kesilen trafik cezalarının miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya artarak 3 milyar lirayı geçti.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nın verilerine göre, Ocak-Haziran 2020 tarihlerinde 7 milyon 504 bin 394 adet trafik cezası kesildi. Toplam ceza miktarı ise 3 milyar 92 milyon 77 bin 537 lira olarak kayda geçti.

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Yarı yarıya artış

Geçen yılın ilk altı ayında kesilen trafik cezası 6 milyon 458 bin 748 adetti. Yine aynı dönemdeki ceza miktarı 2 milyon 182 milyon 751 bin 610 liraydı.

Buna göre, bir yılda ceza miktarında yüzde 41, ceza adedinde yüzde 16’lık artış görülmüş oldu. Yılın başında trafik cezalarına yüzde 22.58 oranında zam yapılmıştı.

Pandemide düşüş

Bu yılın ilk yarısında en çok ceza yazılan ay, haziran oldu. Haziranda 1 milyon 550 bin 59 adet ceza yazılırken, nisan 663 bin 224 adet cezayla en az ceza yazılan aydı.

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Covid-19 tedbirleri kapsamında nisan ve mayıs aylarında büyük oranda kısıtlamalar uygulanmış, bu da trafik yoğunluğunda gözle görülür bir düşüş yaratmıştı.

Ceza miktarı bakımından da haziran ayı 655 milyon 952 bin 258 lirayla ilk sırada yer aldı. Yine nisan ayı da 283 milyon 226 bin 289 lirayla en az ceza tutarı kayda geçen ay oldu.