Geçen yıl lösemiyi yenmişti Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti: Eyalet valisi onu örnek vererek maske takma çağrısı yaptı

ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşayan 15 yaşındaki Alexa Rose Veit, geçen yıl kanseri yendi. Covid-19’a yakalanan Veit, 15 Kasım’da hastalığa karşı mücadeleyi kaybetti.

Fotoğraf: CNN International

Eyaletin valisi Andy Beshear, ailesinden izin alarak onu öyküsünü anlattı ve toplumu bir kez daha corona virüsüne karşı önlemleri ciddiye alma konusunda uyardı.

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Down sendrolmlu Veit’e, Temmuz 2019’da lösemi (kan kanseri) tanısı konulduğunu anlatan Beshear şunları söyledi: “Ailesinin anlattığına göre çok güçlü bir kızdı ve kanseri yendi. Çok pozitif bir karakterdi. Okulunun korosundaydı, kilisede aktif görev üstleniyordu, ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi çok seviyordu. Ekim sonunda Covid-19 belirtisi görüldü. Kendisini iyi hissetediği bir gün annesi okuldan aldığında test yaptırdılar ve pozitif çıktı. Annesi de virüse yakalanmıştı.”

Annesi hastaneye yatırılıp solunum cihazına bağlandı, Alexa Rose Veit ise hafif belirtileri olduğu için birkaç gün evde tutuldu ancak durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

Ambulans helikopterle Nashville’deki hastaneye kaldırılan Veit’in annesi taburcu olduğu gün, 15 Kasım’da hastaneden çıkar çıkmaz kızının yanına koştu. Alexa Rose Veit aynı gün hayatını kaybetti.

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“Toplumumuzun değerli bir bireyini, gülümsemesi herkesin için ısıtan Alexa Rose’u Covid-19 nedeniyle kaybettik” diyen Beshear, hafta içinde eyalette bir günde tanı konulan kişi sayısının 3 bin 600’ü geçtiğini, bunun kayda geçen en yüksek rakam olduğunu anımsattı.

Beshear, “Ben bugün ve bundan sonraki her gün Alexa için maskemi takacağım umarım siz de öyle yaparsınız” diyerek topluma mesaj verdi.