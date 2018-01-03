Geçen yıl haftada bir gazeteci tutuklandı

Özgür Gazeteciler İnisiyatifi’nin (ÖGİ) raporuna göre 2017’de haftada bir gazeteci tutuklandı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Diyarbakır Temsilciliği’nde basın toplantısı düzenleyen ÖGİ, ‘2017 Yılı Basın Hak İhlali Raporu’nu açıkladı.

Reklam

Raporda, OHAL KHK’larıyla basın kuruluşlarının kapatılarak mal varlıklarına el konulduğu belirtilerek KHK’larla çok sayıda gazetecinin de işini kaybettiği kaydedildi.

Raporda, “Gazeteciler yıl boyunca adliye koridorlarını aşındırdı. Yıl içinde yargılanan gazetecilerin bir kısmı hapis cezası, bir kısmı ise para cezası aldı” dendi.

Raporda gazetecilere baskılar madde madde sıralandı:

* Türkiye’de şu an 165 gazeteci tutuklu bulunuyor.

* 189 gazeteci hakkında dava açıldı.

* 187 gazeteci gözaltına alındı, 58 gazeteci tutuklandı, 15 gazeteci serbest bırakıldı.

* Gazetecilerin çoğu ya haber takibi sırasında ya da ihbar üzerine evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

* 81 gazeteciye para ve hapis cezası verildi. Cezaların toplamı 183 yıl dört ay 18 gün hapis ve toplam 333 bin 120 lira.

* 373 gazeteci hakim karşısına çıktı.

* Bir gazeteci öldürüldü, bir gazeteci ölümle, bir gazeteci de silahla tehdit edildi. 18 gazeteci haber yaparken saldırıya uğradı.

* KHK’larla 35 basın kuruluşu kapatıldı. Önceki yıl kapatılan basın yayın kuruluşların mal varlıkları TMSF tarafından satışa çıkarıldı.

* Üç kanal TÜRKSAT’tan çıkarıldı, beş kanalın lisansı iptal edildi, 37 basın yayın kuruluşunun internet siteleri erişime engellendi. (Bu rapor açıklanırken dört site daha sansürlendi.)

* Beş gazeteci sınırdışı edildi, 25’i işten atıldı, 100 gazetecinin basın kartı iptal edildi.