Geçen yıl doğan bebeklere en çok ‘Zeynep’ ve ‘Yusuf’ ismi verildi

Türkiye’de geçen yıl dünyaya gelen 1 milyon 91 bin 143 bebeğin anne-babaları en çok ‘Yusuf’ ve ‘Zeynep’ ismini tercih etti.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

AA’nın haberine göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Türkiye’nin 2020 İsim Haritası’nı hazırladı. Haritada, geçen yıl dünyaya gelen 559 bin 753 erkek ve 531 bin 390 kız bebeğin isimlerine yönelik veriler paylaşıldı.

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Ebeveynlerin erkek bebeklere geleneksel isim ve aile büyüklerinin adını verme eğiliminin kız bebeklerden daha yüksek olduğu, kız bebeklere ise modern ve popüler isimler koyma eğiliminin daha yaygın olduğu belirtildi.

Haritaya göre geçen yıl doğan erkek bebeklerin 7 bin 540’ına Yusuf, 6 bin 236’sına Miraç, 6 bin 222’sine Eymen; kız bebeklerden de 11 bin 179’una Zeynep, 7 bin 316’sına Elif, 6 bin 335’ine Defne ismi verildi.

Erkek çocuklarına Ömer Asaf, Kerem, Alparslan, Mustafa, Hamza, Ali Asaf, kız çocuklarına ise Asel, Azra, Eylül, Nehir, Eslem, Asya çoğunlukla tercih edilen isimler arasında yer aldı.

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Bölgelere ve illere göre en çok tercih edilen isimlerin dağılımının da yapıldığı haritaya göre sadece bir bebeğe verilen isimler de oldu: “Zeynep Göknil, Seyyah Devrim, Açela Nur, Yüsra Çiğdem, Abbas Efe, Alpargu.”