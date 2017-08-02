Geçen yıl da çıkmıştı: Cami inşaatı sırasında Roma dönemine ait mezar bulundu

Sakarya’da cami inşaatı sırasında Roma dönemine ait mezar bulundu.
Pamukova ilçesinde yapımı devam eden cami inşaatının bahçesinde kalıntılar bulunması üzerine Sakarya Müze Müdürlüğü’ne bilgi verildi. Yetkililer bölgede yaptıkları kazı çalışması sonucu kalıntının Roma dönemine ait kesme ve yığma taşlardan yapılmış oda mezar olduğunu tespit etti.
Yaklaşık 60 metrekare büyüklüğündeki odada çok sayıda mezar tespit edilirken, insan kemikleri de bulundu.
Arkeologların bölgedeki çalışmayı sürdürdüğü belirtildi.
Geçen yıl da aynı bölgede cami inşaatının temel çalışmalarında Roma dönemine ait 20’den fazla kiremit mezar ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine bölge 3’üncü derece SİT alanı ilan edilmiş, cami inşaatı Müze Müdürlüğü gözetiminde devam etmişti.