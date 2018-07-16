Geçen yıl 83 milyon litreden fazla içki, 106 milyardan fazla sigara satıldı

Türkiye’de geçen yıl 83 milyon litreden fazla içki, 106 milyar adet fazla da sigara satıldığı bildirildi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verilen cevaba göre geçen yıl Türkiye’de tüketilen içki miktarı 83 milyon 635 bin 803 litre, sigara miktarı ise 106 milyar 223 milyon 754 bin 440.
Bu miktarlar üzerinden perakende satış hasılatı ise 55 milyar 966 milyon 662 bin 595 TL.
Bakanlığın verdiği yanıtla ilgili açıklama yapan CHP’li Gürer tüketilen sigara ve içki miktarının, resmi kayıtlardan ibaret olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu rakamlara gümrük kaçağı olan sigara ve alkol eklenemediği için miktarın, açıklanandan daha çok olduğu bir gerçektir. Ayrıca kaçak olarak üretilen alkol ile bu rakam daha da artar. TEKEL yok edilerek yerli üretici ve üreten işçi yok edilmiş, yabancı üretici ve ülkeler için ciddi pazar yaratılmıştır. Sigara için getirilen yasakların karşılık bulmadığı görülmektedir. Alkol tüketiminde artan vergilerle katlayan fiyat kaçak üretimin yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu bağlamda ‘yaptım oldu’ anlayışı ülkenin çiftçisini, işçisini mağdur etmekten öte sonuç getirmemiştir.”
Son verilere göre Türkiye’de erişkin nüfusun yarısı sigara kullanırken, sigara tüketimi 30 yılda yaklaşık yüzde 80 arttı, rakı, bira ve şarap tüketimi ise geriledi.
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