Geçen yıl 35 dolara almıştı: Açık artırmada yarım milyon dolara alıcı bulması bekleniyor

ABD’de bir garaj satışından 35 dolara alınan küçük kasenin çok nadir bulunan, 15’inci yüzyıldan kalma Çin antikası olduğu anlaşıldı. Açık artırmayla satışa çıkacak kasenin yarım milyon dolara (3 milyon 600 bin lira) alıcı bulması bekleniyor.

Fotoğraf: Sotheby’s

Mavi beyaz figürler ve çiçek desenleriyle süslü kasenin Ming Hanedanlığı zamanından kaldığı belirtildi.

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New York’taki Sotheby’s müzayede evinde önümüzdeki ay açık artırmaya çıkarılacak olan kase ve gerçek değeri geçen yıl Connecticut eyaletinde keşfedildi.

Sotheby’s Çin sanatları bölümü başkanı Angela McAteer, kimliğini gizli tuttuğu sahibinin kaseyi satın aldıktan hemen sonra fotoğraflarını kendisine gönderdiğini anlattı.

Fotoğrafları görür görmez iyi bir parça olduğunu hisseden McAteer, yakından inceledikten sonra nesnenin 1403-1424 yılları arasında hüküm süren imparator Yongle sarayından olduğunu gördü.

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Farklı porselen teknikleriyle bilinen döneme ait kasenin 300-500 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor. En yüksek tahmine satılması durumunda alış fiyatının 14 bin 300 katına satılmış olacak.

Böylesine nadir ve değerli bir parçanın garaj satışında bir tezgaha nasıl düştüğü ise bilinmiyor.