Geçen seneden kat kat az: İndirimli konutta ilk haftada umulan olmadı

Yurt çapında neredeyse tüm inşaat şirketlerinin katılımıyla başlatılan indirimli konut kampanyasındaki satışlar, geçen senenin gerisinde kaldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, stoktaki konutlardan 100 binini eritmek için 28 Ağutos’ta ‘Türkiye için Kazanç Vakti!’ sloganıyla kampanya başlatmıştı.

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Kampanyaya göre konutta yüzde 10 indirim yapılacak, konut kredi faizleri ve peşinat da yüzde 10’a düşürülecekti. Ayrıca TOKİ de borcunu kapatanlar için indirim yapacaktı.

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberinde halkın satış ofislerinin ‘yolunu tuttuğu’ belirtilirken bir haftada 1500 ev satıldığı bilgisi de yer aldı.

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‘İndirime hücum’ başlıklı haberde ayrıca Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli’nin basın toplantısındaki sözlerine de yer verildi.

Gedikli, bir haftada sitelerini 1,5 milyon kişini ziyaret ettiğini belirterek 30 bin kişinin çağrı merkezlerinden bilgi aldığını, beş bin kişinin de satış ofislerine geldiğini söyledi.

Gedikli, 500 ev için kaparo aldıklarını da ifade ederek “Çok yoğun ilgi ve talep var. Bu yüzden projeye dahil olan konutları 5 bine çıkarabiliriz” dedi.

Hürriyet’in haberinde geçen yılın aynı dönemlerine dair bir bilgi yer almadı.

Arşiv başka söylüyor

Ancak TÜİK’in geçen yıl açıkladığı veriler, konut satışlarının hiç de çizilen ‘pembe tablo’daki gibi olmadığını gösteriyor.

Verilere göre Ağustos 2017’de yurt çapında 120 bin konut satılmıştı. Bu da haftada 30 bin ev demek. Eylül 2017’de de satılan konut sayısı 140 bini buldu. Bu da geçen yılın eylül ayında 35 bin ev satıldığı anlamına geliyor.