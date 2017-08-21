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Geçen hafta günde bir kişi sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

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İçişleri Bakanlığı, geçen hafta yedi kişinin sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bakanlık, 14-21 Ağustos tarihlerindeki terör operasyonlarının bilançosunu duyurdu.

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Buna göre geçen hafta 997 kişi terör suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyet, sosyal medya hesaplarını da inceledi. Son bir haftada 682 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldı, 255 kişinin kimliği tespit edildi.

Kimliği belirlenenlerden yedisi gözaltına alındı.

Bakanlık, gözaltına alınanların daha sonra tutuklanıp tutuklanmadığına dair bilgi vermedi.

Bakanlığın açıklamasında, hesapların ‘terör örgütü propagandası yaptığı, örgütleri övdüğü, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan ettiği, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettiği, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunduğu, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast ettiği ve nefret söylemleri içerdiği’ belirtildi.

Önceki hafta, yedi günde 152 kişi gözaltına alınmıştı.

Günde ortalama yedi kişi sosyal medya paylaşımlarından gözaltına alınıyor

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