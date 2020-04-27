Geçen ay yasağı ihlal edip ayin düzenleyen rahip, ‘ev hapsindeyken’ de ayin yönetti

ABD’nin Louisiana eyaletinde, geçen ay sokağa çıkma yasağını ihlal ederek ayin düzenlediği için tutuklanan rahip, pazar günü yine ayin düzenledi.

Fotoğraf: kalb.com

Geçen ay tutuklanan ve geçen hafta salı günü 5 bin dolar (34 bin 900 lira) kefalet ödeyen, şartlı tahliye edilerek ev hapsine konulan Tony Spell, eyaletin başkenti Baton Rouge’daki Life Tabernacle Kilisesi’nde 100’ü aşkın kişinin katıldığı ayin düzenledi.

Reklam

Ayine, katılanlara, “Tanrı sizi virüsten korur. Kimse korkmasın şeytan korksun. Gizlendiğin yerden çık ABD, ibadet insanları özgürleştirir” diye seslenen Spell’in yönettiği ayin Facebook üzerinden canlı yayınlandı.

Çıkarıldığı mahkemenin hakimine, bir daha yasağı ihlal etmeyeceğine, ayin düzenlemeyeceğine dair söz vermediği için ev hapsinde tutulması kararlaştırılan Spell’in bileğindeki elektronik kelepçeyle ayini yönettiği belirtildi.

Spell hakkında bu kez ne tür bir işlem yapıldığı açıklanmadı.

Reklam

Spell’in avukatı Jeff Witterbrink ise müvekkilinin bu ay başında virüse yakalandığını açıklamıştı.