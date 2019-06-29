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Yaramazlara biraz batar!

Geçen ay kurulan YİK’te ilk iş üyelerin maaşına zam: 18 bin liraya çıktı

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin maaşına kurulun oluşturulmasından yaklaşık bir ay sonra zam yapıldı.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde eski üst düzey devlet görevlilerinden oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu 15 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlanan kararname ile kurulmuştu. Resmi kuruluş gerekçesi ‘millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade etmek’ olarak açıklanan kurul ilk toplantısını Japonya’ya gitmesinden hemen önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla yaptı.

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Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre bir saat süren toplantıya, AKP’li TBMM eski başkanları da olan YİK üyeleri Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ile ANAP’lı eski başkan Yıldırım Akbulut katıldı. Üyelere imzalatılan ilk sözleşmede maaşın 13 bin lira olarak belirlendiği, daha sonra ise 18 bin liraya çıkartıldığı öğrenildi.

Kurul üyelerinden Cemil Çiçek bu görevinden dolayı alacağı maaşı bağışlayacağını açıklamıştı.

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