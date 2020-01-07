Geçen ay el konulan 80 kilo trüf mantarı dördüncü kez ihaleye çıktı; bu kez satıldı!

Geçen ay Van’da ele geçirilen 80 kilogram trüf mantarı, Ticaret Bakanlığı’nca düzenlenen dördüncü ihalede 27 bin 100 liraya satıldı.

Fotoğraf: DHA

Dünyanın en pahalı mantarı olarak bilinen 80 kilogram mantara ‘5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ kapsamında el konuldu. Bakanlık, ‘bekletilmeyecek eşya’ diye nitelediği mantarları ‘www.eihale.gov.tr’ adresi üzerinden satışa çıkardı.

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Van Gümrük Müdürlüğü, piyasada kilogram fiyatı 2 bin avro (13 bin 336 lira) olan trüf mantarlarının satışa esas bedelini 1 milyon 10 bin lira olarak belirledi. E-ihale sitesine üye gerçek ve tüzel kişilerin katılabildiği ihale için Halkbank ve Ziraat Bankası hesaplarına 100 bin lira teminat yatırma şartı getirildi.

23, ve 25 Aralık’taki iki ihalede alıcı çıkmadı. 25 Aralık’taki ihalede satışa esas bedeli 505 bin liraya düşürülen mantarlar 3 Ocak’taki üçüncü ihalede de satılmadı. Bunun üzerine satışa esas bedeli 18 bin liraya düşürüldü. Dünkü dördüncü ihale 9 bin liradan başladı. Mantarlar Bursa’dan bir alıcıya satıldı.

Ürünlerin ihale bedelinin, ihale sona erdikten sonra iki iş günü içinde ödenmesi gerekiyor. Trüf mantarları, yeraltından çıkarıldığı için uygun saklama koşullarında uzun süre muhafaza edilebiliyor.